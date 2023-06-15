В США назвали сроки обучения украинских военных использованию Abrams'ов CBS: США рассчитывают завершить обучение ВСУ применению танков Abrams к концу лета

Фото: U.S. Army National Guard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США предполагают, что порядка 200 военнослужащих ВСУ под руководством Пентагона до конца лета завершат обучение применению танков M1A1 Abrams на поле боя. Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на осведомленные источники. По данным СМИ, в настоящее время военнослужащие проходят подготовку в Германии на специально оборудованных машинах, пока ремонтируются обещанные Вашингтоном 31 танк.

Как ожидается, все танки Украина получит в начале осени. При этом украинские военные находятся на третьей неделе обучения из 12 запланированных.

C февраля 2022 года США провели обучение более чем 11 тысяч бойцов ВСУ. В настоящее время Пентагон обучает 1,7 тысячи украинских солдат. Всего же США, союзники и партнеры обучили 57 тысяч бойцов ВСУ.

Ранее агентство Ritzaus Bureau сообщило, что правительство Дании близко к принятию решения о подготовке украинских пилотов F-16 на территории страны. Предположительно, оно начнется в августе. Решение пока не принято официально, однако и. о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на встрече Контактной группы по обороне Украины, возглавляемой США, должен озвучить желание страны предоставить возможности для подготовки летчиков.

В свою очередь экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что CША не сумеет восполнить Украине потери в бронированной технике. Военный уточнил, что с начала специальной военной операции Украина потеряла более 10 тысяч бронированных машин.