«Это невероятно»: в США указали на масштабные потери военной техники Киевом Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не смогут восполнить потери техники ВСУ

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал журналисту Стивену Гарднеру, что CША не сумеет восполнить Украине потери в бронированной технике. Военный уточнил, что с начала специальной военной операции Украина потеряла более 10 тысяч бронированных машин. По его словам, масштабные потери Украины говорят о «чрезвычайной эффективности» армии России.

Украинская армия с начала конфликта потеряла почти 10 тысяч бронированных машин. Это невероятно, 10 тысяч! <...> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы, — заявил Макгрегор.

Он добавил, что поставки Киеву западной техники лишь обогатят военно-промышленный комплекс США, но не повлияют на исход конфликта.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.