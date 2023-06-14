Зеленскому сообщили неприятные новости о капитуляции Украины Советник Пайн: США могут заставить Зеленского признать потерю территорий

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Владимир Зеленский

США при желании могли бы заставить Украину согласиться на мирные переговоры, заявил советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн. По его словам, подготовлен договор с Москвой, предполагающий закрепление территориальных изменений, произошедших в ходе конфликта, отмечает Myśl Polska.

США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь, — подчеркнул Пайн.

Он считает, что без военной и особенно без финансовой поддержки президент Украины Владимир Зеленский не смог бы продолжать конфликт. Киев должен согласиться на признание текущей границы, при которой под его контролем останется лишь 82% от изначальной территории.

Пайн добавил, что у США и НАТО нет причин продолжать вражду с Москвой. У России нет агрессивных, наступательных планов по отношению к остальной Европе, а кризис на Украине спровоцировали действия Альянса, считает советник.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что Украина не может достичь полноценных результатов в течение уже 10 дней контрнаступления, что может привести к падению нынешнего киевского режима. По его мнению, кураторы из Вашингтона дали понять Украине, что она не может проиграть контрнаступление, так как это может повлиять на имидж президента США Джо Байдена.