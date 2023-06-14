Глава Запорожья оценил начало контрнаступления ВСУ Врио главы Запорожья Балицкий оценил начало контрнаступления ВСУ как неэффективное

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале контрнаступления показали неэффективность и несут большие потери. По его словам, противостоять украинским войскам помогает в том числе система радиоэлектронной борьбы, которая позволяет справляться с атаками беспилотников, а также построенные российскими военными «серьезные укрепления». Сообщение Балицкого приводит РИА Новости.

Из Степногорска на Васильевском направлении вышла первая колонна порядка ста танков, дошли до нас 26. По ним очень хорошо отработала авиация, артиллерия. Плюс противник показал самые худшие свои стороны: абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтена тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе. <...> Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало, — сказал врио губернатора.

По его словам, Киев начал обстрелы и организовал первую атаку в ночь на 5 июня. В настоящее время многие украинские военные отказываются участвовать в боях, мотивация их невысока, отметил Балицкий. Он пояснил, что такой вывод российская сторона сделала на основании перехватов радиообменов ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, Россия потеряла 54 танка, большая часть из них подлежит восстановлению.

По данным Минобороны, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard.