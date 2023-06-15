В США рассказали о подбитых украинских бронеавтомобилях AMX-10RC Forbes: бронеавтомобили AMX-10RC недолго продержались в атаках ВСУ на позиции РФ

Фото: МО Украины

Поставленные Украине французские бронеавтомобили AMX-10RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его мнению, техника была уничтожена при атаке в Великой Новоселке в ДНР.

Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки. Словно ВСУ еще не знали это, российская артиллерия жестоко напомнила им 5 июня, когда 37-я бригада морской пехоты ВМС Украины атаковала российские позиции в Великой Новоселке, — подчеркивается в публикации.

Журналист указал на то, что осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Украинские военные были вынуждены бросить технику на поле боя.

Газета Washington Post ранее также отмечала недостаточную броню этих танков. По данным издания, из-за этого бойцы ВСУ шли впереди техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 15% всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Об этом рассказал телеканал CNN. Отмечается, что 16 из 109 бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней наступления.