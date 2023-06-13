Стало известно, сколько бронемашин Bradley потеряли в боях ВСУ CNN сообщил о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley за несколько дней

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx. Отмечается, что 16 из 109 бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней наступления.

Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.

Минобороны России 10 июня заявило, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли 9 танков, в том числе 4 немецких Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley. Перед этим 8 июня МО РФ заявило об уничтожении дроном-камикадзе РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM. Кроме того, 11 июня военное ведомство РФ сообщило, что за сутки в зоне СВО уничтожили 13 танков, в том числе три Leopard.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступления в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard.