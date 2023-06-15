В Минобороны показали работу РСЗО «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ

Фото: Ministry of Defence of the Russii/Twitter.com/Global Look Press

Минобороны России показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.

Артиллеристы ЗВО помогают мотострелковым и танковым подразделениям Вооруженных сил России в наступлении. Их ежедневные удары уничтожают позиции, объекты военной инфраструктуры и боевую технику противника. После получения от разведки координат целей артиллеристы открыли огонь.

Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, и поэтому они точно бьют по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады, — пояснили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава в ЛНР. Об этом рассказал командир батареи с позывным Обь. По его словам, цель для работы предоставила разведка.