Российские изобретатели отправили ВСУ «Лютик-Камикадзе» В России создали дрон «Лютик-Камикадзе» с системой сброса с дистанционной активацией

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») под названием «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с возможностью дистанционной активации. Об этом ТАСС рассказали в организации-разработчике. Там отметили, что подобное решение было выбрано для повышения эффективности и экономичности использования дронов в условиях их дефицита. «Лютик-Камикадзе» уже прошел все испытания и используется в зоне СВО.

Основное предназначение дрона «Лютик-Камикадзе» — отправка в один конец, но мы использовали небольшую хитрость для того, чтобы сделать дрон многоразовым. В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7. <...> Их можно активировать с пульта, — рассказали разработчики аппарата.

По словам собеседника агентства, многие подразделения, в том числе в зоне СВО, испытывают серьезную нехватку FPV-дронов и потому стараются использовать оборудование максимально эффективно. Первая партия, направленная военным, составила 10 дронов.

Аппарат способен поднимать груз весом до двух килограммов и нести его на расстояние до трех километров. При этом чем меньше груз, тем дальше дрон может с ним улететь.

Ранее сообщалось, что на выставочной площадке ПМЭФ производители компании «Геоскан» представили беспилотники «Пионер», которые будут использоваться в обучении школьников и студентов, планирующих освоить направление строительства БПЛА. Представитель организации в интервью продемонстрировал мини-версию дрона, который может появиться на школьных занятиях.