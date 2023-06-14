На ПМЭФ показали маленький дрон для школьников

На выставочной площадке Петербургского международного экономического форума производители компании «Геоскан» представили беспилотники «Пионер», которые будут использоваться в обучении школьников и студентов, планирующих освоить направление строительства БПЛА. Представитель организации в интервью Telegram-каналу «Суверенная экономика» продемонстрировал мини-версию дрона, который может появится на школьных занятиях.

Мы производили дроны для геодезии и картографии. Потом пошли в сферу образования и разработали серию дронов «Пионер». Он есть размеров мини, базовый и макси. Предназначен для школьников и студентов. Позволяет им освоить азы проектирования, пилотирования и программирования. Тем самым мы для себя расширяем будущую базу специалистов, — заявил представитель компании.

Похожий проект на выставке представила башкирская компания «Национальная киберфизическая платформа». Образовательные наборы с открытым кодом для обучения эксплуатации дронов предназначены для учеников старших классов и студентов.