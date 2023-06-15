Американский журналист рассказал о лжи Зеленского про Россию Журналист Трейси: Зеленский обещал США не атаковать территорию России и обманул

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев, когда обещал не атаковать территорию России, считает журналист Майкл Трейси. В статье для Newsweek он отметил, что украинский лидер нарушил обещание, данное почти год назад.

Почти ровно год назад Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что «мы не планируем нападать на территории России». Эти заявления сразу же поддержал президент Байден, который настаивал на том, что «мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ», — подчеркивается в публикации.

Трейси считает, что не осталось сомнений в нанесении Украиной ударов по территории России. При этом власти США лгут о политике страны на бывшем пространстве СССР. Журналист добавил, что военные Украины применяли американское оружие, чтобы атаковать Россию. Именно этого якобы хотели не допустить президент США Джо Байден и чиновники его администрации, посетовал он.

Ранее сообщалось, что российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом рассказал разведчик с позывным Кара. По его словам, также много оставлено желтых повязок, которые говорят о принадлежности их носителей к войскам Украины.