Разведчик рассказал о брошенном ВСУ натовском оружии РИА Новости: украинские диверсанты побросали в Белгородской области натовское оружие

Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области, рассказал РИА Новости разведчик с позывным Кара. По его словам, также много оставлено желтых повязок, которые говорят о принадлежности их носителей к войскам Украины.

На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок, — отметил Кара.

По его словам, иностранное оружие и боеприпасы находят в домах, в которых диверсанты устраивали засады.

Так, военные РФ показали пулеметную ленту натовского калибра 5,56 мм и выстрел от гранатомета.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал образец заявления на выплаты для жителей города Шебекино и села Новая Таволжанка без прописки. Он уточнил, что пострадавшие могут рассчитывать на финансовую поддержку от 10 до 50 тысяч рублей.