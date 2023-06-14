Гладков пообещал компенсации для шебекинцев без прописки

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пункте размещения для жителей из Шебекинского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал образец заявления на выплаты для жителей города Шебекино и села Новая Таволжанка без прописки. Он уточнил, что пострадавшие могут рассчитывать на финансовую поддержку от 10 до 50 тысяч рублей.

Если вы имели регистрацию в ином населенном пункте, но фактически проживали в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка и это подтвердит администрация, исходя из данных здравоохранения, образования, Росреестра, социальной защиты, вы можете воспользоваться мерами государственной поддержки в размере 10 и 50 тысяч рублей, — написал Гладков.

Глава региона объяснил, что решение будет выноситься в течение 10 дней, так как администрации придется сверяться с базой медицинских и образовательных организаций, соцзащитой и Росреестром.

11 июня стало известно, что почти 19 тысяч человек, эвакуированных из приграничных районов Белгородской области, получили единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства перечислят всем нуждающимся, однако это не будет одномоментно.