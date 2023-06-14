В США рассказали о потерях ВСУ с начала контрнаступления Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: потери ВСУ в начале контрнаступления составили десять к одному

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери с начала контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в комментарии для YouTube-канала Judging Freedom. Он также объяснил неудачу ВСУ в прорыве по линии фронта — по словам эксперта, это связано с нехваткой поддержки с воздуха.

Что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному, — заявил Джонсон.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, Россия потеряла 54 танка, большая часть из них подлежит восстановлению.

По данным Минобороны, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.