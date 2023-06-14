Польшу назвали точкой техобслуживания американских танков Посол в НАТО Шатковский: Польша может стать центром техобслуживания танков Abrams

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель Варшавы при НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша имеет высокие шансы оказаться центром технического обслуживания американских танков Abrams и других боевых машин, дислоцированных в Европе. Вопрос об этом решается в Германии, отметил он на дискуссии, организованной на площадке медиа-платформы Defense One.

Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Польша и Германия должны в ближайшие дни заключить сделку по созданию центра ремонта танков немецкого производства, использовавшихся на поле боя на Украине. Предприятием, где будет проходить ремонт, называется польский город Гливице.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что не могут назвать число уничтоженных на Украине немецких танков Leopard. Представитель МО ФРГ Митко Мюллер также не смог подтвердить информацию о потере поставленной ВСУ радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM.