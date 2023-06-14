Рогов рассказал, где должна находиться демилитаризованная зона на Украине Рогов: демилитаризованная зона для безопасности русских должна проходить западнее Львова

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для мирной жизни русских людей демилитаризованная зона на Украине должна проходить западнее Львова, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с «Радио 1» он высказал несогласие с позицией замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который считает, что границей «санитарной зоны», о необходимости создания которой говорил Владимир Путин, должен стать город Львов.

Рогов пояснил, что демилитаризованная зона должна проходить западнее Львова, потому что в случае, если она дойдет только до Львова и хотя бы на одном хуторе останется ядерное или химическое оружие, это может нарушить мирную жизнь русских людей.

Также политик уточнил, что «санитарная зона» создается, когда есть какая-то зараза.

Санитарная зона нужна, и Владимир Путин это признал. Но будучи более дипломатичным, он выразился на этот счет мягче, но суть такая же, — заявил Рогов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что «санитарная зона», о создании которой обмолвился президент России Владимир Путин, должна проходить по границам Львова. По его словам, только так Россия сможет обезопасить себя от использования ВСУ дальнобойного оружия, поставляемого странами Запада.