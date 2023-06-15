Толстой объявил о «позорном провале» контрнаступления Украины Вице-спикер Госдумы Толстой назвал провальным украинское контрнаступление

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что контрнаступление Украины «позорно провалилось». По его словам, которые прозвучали в эфире французского телеканала BFM, поставленные НАТО Киеву вооружения никак не изменили ситуацию. Толстой уточнил, что за последнее время Россия ликвидировала значительное число танков производства стран Запада.

Мы видим, что украинское контрнаступление позорно провалилось, вооружения НАТО были бесполезны. Киев настиг провал также и в вопросе коммуникации, поскольку большинство европейцев теперь понимают, какой ошибкой было поддерживать украинцев. <...> Россия уже уничтожила 120 западных танков на поле боя, — сказал российский депутат.

Он также выразил мнение, что Украина никогда не сможет стать членом НАТО, «несмотря на саммит в Вильнюсе и желание присоединить» государство.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале контрнаступления показали неэффективность и несут большие потери. По его словам, противостоять украинским войскам помогает в том числе система радиоэлектронной борьбы, которая позволяет справляться с атаками беспилотников, а также построенные российскими военными «серьезные укрепления».

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, Россия потеряла 54 танка, большая часть из них подлежит восстановлению.