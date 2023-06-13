Путин назвал число подбитых российских и украинских танков Путин: Украина потеряла больше 160 танков

Украина в ходе контрнаступления потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что это составляет примерно 25-30% от той техники, что была поставлена из-за рубежа. По словам Путина, Россия потеряла 54 танка, большая часть которых подлежит восстановлению.

Украина потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием по скоплению людей и техники. Так что на самом деле потери еще больше <...> Наши потери составляют 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, — сказал президент.

Путин добавил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же.

Телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 15% всех поставленных Соединенными Штатами бронемашин Bradley. Отмечается, что 16 из 109 бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последние несколько дней наступления.

Западные аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.