В Военном штабе ЕС оценили вероятность введения войск НАТО на Украину Глава Военного штаба ЕС: введение войск НАТО на Украину невозможно, речь об этом не идет

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией ЕС для украинских военных, заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины невозможно. По его словам, этого нет и не будет в планах Альянса. Таким образом представитель Евросоюза прокомментировал слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который назвал подобный вариант возможным. Свое заявление Блежан сделал в среду, 14 июня, в эфире телеканала LCI.

Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз. Мы не являемся стороной конфликта и не будем ею становиться, — сказал Блежан.

Он также подчеркнул, что Западу следует готовиться к потерям поставляемого Украине оружия и техники. По словам Блежана, Европа не для того поставляет Киеву танки Leopard, «чтобы они ставили их на витрину».

По мнению начальника Военного штаба ЕС, контрнаступление ВСУ приведет к окончанию конфликта вне зависимости от результата. Более того, Блежан признал, что Украине не удастся вернуть все территории.

7 июня издание Guardian привело цитату Расмуссена, который допустил возможноcть непосредственного участия войск Альянса в российско-украинском конфликте. В числе желающих помочь Украине экс-генсек НАТО увидел Пoльшу и страны Балтии.

Ранее старший политолог одного из военно-исследовательских институтов Пентагона Сэмюэл Чарап заявил, что конфликт на Украине не будет разрешен на поле боя, с Россией необходимо начать переговоры, пусть даже тайные и неофициальные, с целью прекращения огня. Эксперт, являющийся одним из ведущих сотрудников военно-политического аналитического центра RAND, в своей статье для американского журнала Foreign Affairs рассказал, что переговоры могли бы заморозить конфликт по корейской модели.