Американский военный описал новый вариант решения кризиса на Украине Myśl Polska: экс-советник Пентагона допустил мир с закреплением за РФ новых регионов

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник Пентагона и действующий советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасванди Дэвид Пайн в интервью польскому изданию Myśl Polska представил новый план мирного урегулирования на Украине, который предусматривает закрепление за Россией новых регионов. По словам Пайна, этот вариант напоминает решение вопроса с Кореями. Он также дает возможность положить конец «холодной войне» между Москвой и Вашингтоном.

Мирный план предполагает подписание соглашения о прекращении огня с Россией — такого, какое было подписано во время Корейской войны. Соглашение признает нынешнее разделение Украины и контроль России над занятыми ей территориям, — рассказал Пайн.

Он также подчеркнул, что разработанный им план, анонсированный в рамках предвыборной программы Рамасванди, дает возможность покончить с «холодной войной» между Россией и США и НАТО, позволяет нормализовать отношения путем взаимной деэскалации.

Пайн подчеркнул, что обеспечить мир в Европе без включения России в архитектуру ее коллективной безопасности невозможно.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не заинтересованы в поиске переговорных решений по Украине. Им «нужен успех», чтобы оправдать свои действия «на украинском направлении», подтвердить целесообразность трат и продемонстрировать «успехи» в борьбе с РФ накануне выборов президента.

В свою очередь посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что кризис на Украине представляет собой взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. В этой связи следует искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему безопасности на континенте.

Вашингтон во вторник, 13 июня, объявил о выделении Украине очередного пакета оружия и военной техники. Сумма помощи на этот раз составила $325 млн.