Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Украине США выделяют Украине сороковой пакет военной помощи в размере $325 млн

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Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине новый, сороковой, пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС. В новый пакет войдут «критически важные» средствах противовоздушной обороны, дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядах, противотанковых системах и бронетехнике.

В соответствии с полномочиями, делегированными президентом [США Джо Байденом], я разрешаю наше 40-е по счету выделение [уже имеющихся вооружений] Украине. За счет него будет предоставлено американских вооружений и техники на $325 млн, — говорится в сообщении.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.