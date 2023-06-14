Китай призвал к созданию новой системы европейской безопасности Посол КНР в России: Европа нуждается в новой устойчивой системе безопасности

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Кризис на Украине представляет собой взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. В этой связи следует искать и выстраивать эффективную и устойчивую систему безопасности на континенте. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, происходящее на Украине имеет исторические предпосылки и реальные причины.

По сути, это взрыв противоречий в сфере управления безопасностью в Европе. Панацеи для выхода из кризиса не существует. <...> Необходимо смотреть в корень проблемы и исходя из этого искать пути ее решения, выстраивать сбалансированную, эффективную, устойчивую систему европейской безопасности, которая обеспечит Европе долгосрочную стабильность, — сказал дипломат.

В мае специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил мирную инициативу Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса. Этот план был предложен властями Китая в феврале. Он состоит из 12 пунктов, в числе которых прекращение огня и решение гуманитарного кризиса.

По словам Чжан Ханьхуэя, усилия Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта оценили в странах Европы.

Ранее также стало известно, что африканские лидеры договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках мирной инициативы по урегулированию конфликта. В конце мая в ЮАР рассказали, что предложили Украине начать мирные переговоры с Москвой без вывода российских войск.

Кроме того, в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.