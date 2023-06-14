Российский посол оценил готовность США к переговорам по Украине Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

США не заинтересованы в поиске переговорных решений по Украине. Они требуют от Киева результатов на поле боя любой ценой. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американской военной помощи Киеву. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России, — сказал Антонов.

По его мнению, политикам в США «нужен успех», чтобы оправдать свои действия «на украинском направлении», подтвердить целесообразность трат и продемонстрировать «успехи» в борьбе с РФ накануне выборов президента.

Антонов также подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от своей цели «по нанесению России стратегического поражения на поле боя» и не важно, какую цену за это заплатит Украина.

Вашингтон во вторник, 13 июня, объявил о выделении Украине очередного пакета оружия и военной техники. Сумма помощи на этот раз составила $325 млн. В новый пакет войдут «критически важные» средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и бронетехника.