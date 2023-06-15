Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н в зоне СВО Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники вертолетами Ми-28Н

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео показано, как идет предполетная подготовка и взлет боевых машин, их удары ракетами, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что показаны кадры поражения нескольких единиц бронетехники ВСУ. Вертолеты ВКС РФ вернулись на аэродром, что также показано на видео.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ, — подчеркнули в военном ведомстве РФ.

В Минобороны указали на выполнение задач армейской авиацией в ходе спецоперации. Вертолетчики сопровождают колонны техники, уничтожают бронетехнику противника, доставляют на место десант и военные грузы.

Ранее сообщалось, что Минобороны России показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.