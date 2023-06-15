Во Франции рассказали о неприятном сюрпризе Украине от России Французский генерал Кемпф: уничтожение техники Запада стало неприятным сюрпризом для Киева

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Научный сотрудник во французском Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф заявил, что уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, оказалось для Киева неприятным сюрпризом. Планы Киева рушатся, отметил он в беседе с Figaro.

Я не уверен, что у Запада есть что посылать [Украине]. Да и нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану, — подчеркнул Кемпф.

По его данным, большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley уже выведены из строя. Их ремонт будет непростым делом, поскольку мастерские и механиков сложно найти в боевых условиях. Генерал считает, что главной неприятной неожиданностью для ВСУ стала неприступность позиций России, которые он назвал «настоящей первой линией обороны».

Ранее начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией ЕС для украинских военных, заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины невозможно. По его словам, этого нет и не будет в планах Альянса.