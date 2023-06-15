BBC: на Западе признали тяжелый ход контрнаступления Украины

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители западных стран признают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет крайне тяжело. Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников во время брифинга, устроенного для журналистов на условиях анонимности, сообщает Би-би-си.

Использование подхода маневренной обороны [российских военных] создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление [ВСУ] идет медленно, — подчеркнул неназванный чиновник.

Он добавил, что ВСУ трудно наступать «на хорошо укрепленные линии обороны» россиян. Собеседник издания подчеркнул, что российская сторона «готовила позиции месяцами» и теперь «очень хорошо держит оборону».

Ранее сообщалось, что США при желании могли бы заставить Украину согласиться на мирные переговоры, заявил советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн. По его словам, подготовлен договор с Москвой, предполагающий закрепление территориальных изменений, произошедших в ходе конфликта.