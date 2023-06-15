«Их техника – говно»: Клинцевич объяснил военные неудачи Украины Экс-сенатор Клинцевич объяснил успехи России в СВО лучшей техникой и грамотной тактикой

Фото: МО Украины

Успехи российских военных в СВО связаны с очень грамотной тактикой и качеством техники, считает лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с «360» он отметил, что западная техника, применяемая украинскими войсками, не может противостоять российским силам, которые «щелкают как семечки» иностранные танки.

Они будут продолжать, они поставят все последнее, что у них есть, мы все сожжем. И всему миру покажем, что их техника по сравнению с нашей, российской, — говно, — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами рассказал, что за время последнего контрнаступления ВСУ Украина потеряла более 160 танков, потери заграничной техники в целом составили около 25–30%. Потери подтвердили и в НАТО. В украинских источниках сообщается о разочаровании западными танками, которые горят и выходят из строя быстрее советских, а в обслуживании намного сложнее.

Challenger вообще считается одним из самых мощных, его в лобовую не пробить. И Leopard, и Abrams. Но они не учитывают один момент: вся эта западная натовская техника привыкла воевать и работать в условиях совсем других, когда они не воюют с Россией. <...> Наши Ка-52 с учетом противотанковых средств щелкают их технику и танки как семечки на расстоянии от 10 до 12 км, — пояснил Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия оказалась не по зубам коллективному Западу, хотя еще не раскрыла свой военный потенциал даже на 50%. По его словам, российские военные тщательно подготовились к встрече с западной техникой, великолепно организовав оборону с инженерной точки зрения и взаимодействие различных родов войск, в то время как ВСУ в ходе своего контрнаступления не смогли решить ни одной поставленной задачи, и в дальнейшем потери украинской армии будут продолжать расти.

В этом контрнаступлении потеряно 7,5 тысячи человек — это практически воздушно-десантная дивизия. С такими контрнаступлениями Вооруженные силы Украины долго не протянут, — резюмировал специалист.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились за время проведения контрнаступления.