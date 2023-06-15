Подоляк спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине Подоляк: конфликт на Украине завершится до 2024 года

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине может завершиться до 2024 года, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Он уточнил, что для более точного прогноза необходимо дождаться результатов контрнаступления.

Давайте дождемся результатов украинских вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, и тогда займемся планированием, — сказал он.

Президент России Владимир Путин до этого заявил, что контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

По словам главы государства, украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели при наступлении — «три к одному». Однако, подчеркнул Путин, наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

CNN ранее отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.