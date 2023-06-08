В США узнали о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления CNN: Белому дому известно, что ВСУ несут большие потери при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Вашингтону известно, что ВСУ несут большие ощутимые потери в живой силе и технике в ходе контрнаступлении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на своим источники в Белом доме. По данным канала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.

Российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатометами и минометами, оказали украинским войскам ожесточенное сопротивление, врывшись в оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько линий обороны и оборудованы минными заграждениями, которые уже нанесли существенный урон украинской бронетехнике, — говорится в сообщении источников CNN.

До этого 8 июня телеканал ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников сообщил, что контрнаступление ВСУ уже началось. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Немногим ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.