В США сообщили о начале контрнаступления ВСУ Телеканал ABC заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Украинское контрнаступление началось, сообщил телеканал ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников. По данным американских журналистов, украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России... Два украинских официальных лица, в том числе источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что ведется активная фаза украинского контрнаступления, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Украина может потерять Одессу, если ВСУ продолжат активные наступательные действия. Он подчеркнул, что контрнаступление Киева приведет к разгрому оставшихся подразделений украинской армии.