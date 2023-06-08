Украине предрекли потерю Одессы в ходе контрнаступления Макгрегор предрек Украине потерю Одессы в случае дальнейшего наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Украина может потерять Одессу, если ВСУ продолжат активные наступательные действия, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, контрнаступление Киева приведет к разгрому оставшихся подразделений украинской армии.

Вопрос не в том, что будет после так называемого контрнаступления, а в том, что останется от Украины после него, — сказал Макгрегор.

Он предположил, российские военнослужащие смогут начать продвижение после контрнаступления и дойти до Одессы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, российские военные нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ.