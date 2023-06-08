Шойгу: Украина предприняла попытку прорвать оборону ВС России

Фото: МО Украины

ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, российские военные нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ.

Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны, — сказал Шойгу.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

8 июня Рогов отметил, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка прорыва ВСУ в Запорожье связана с инцидентом на Каховской гидроэлектростанции, украинская армия пытается создать угрозы для Запорожской АЭС. По его словам, это не похоже на разведку боем, а является контратакой и контрударом.