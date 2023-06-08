В России назвали главную цель контрнаступления ВСУ в Запорожье Военный эксперт Матвийчук назвал Запорожскую АЭС целью ВСУ при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье связана с инцидентом на Каховской гидроэлектростанции, украинская армия пытается создать угрозы для Запорожской АЭС, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это не похоже на разведку боем, а является контратакой и контрударом.

Выстраивается такая канва: разрушена Каховская ГЭС, ВСУ возрождают предпосылки ядерной угрозы на АЭС, Гросси туда пересылает международный контингент, ООН начинает реагировать. Украина добивается вывода оттуда российских войск и осуществления демилитаризации зоны, — считает Матвийчук.

Военный эксперт выразил мнение, что массового контрнаступления ВСУ не ожидается.

Я не думаю, что будет массовое контрнаступление. Возможно, будет временный успех глубиной 3-5 км, но это контрнаступление будет похоронено, как и все остальные, — подчеркнул Матвийчук.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

8 июня Рогов заявил, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По его словам, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности. Позже Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российское военное командование подняло истребители и вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак.