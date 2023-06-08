Россия подняла истребители для отражения атак ВСУ в Запорожской области «РВ»: российские истребители и вертолеты пытаются отразить атаки ВСУ в Орехове

Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщает, что российское военное командование подняло истребители и вертолеты Ка-52 и Ми-28 для отражения украинских атак в Орехове Запорожской области. По информации канала, ВС РФ успешно наносят удары по местам скопления живой силы и бронетехники ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Под городом Орехов гул авиации: истребители и фронтовые бомбардировщики наносят удары по местам скопления бронегрупп и пехоты ВСУ. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 атакуют наступающую бронетехнику врага управляемыми ракетами, — говорится в сообщении «РВ».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается.

До этого Рогов заявлял, что колонны танков ВСУ пошли в наступление в районе Орехова на Запорожском фронте. По словам Рогова, в зоне между населенными пунктами Малая Токмачка и Новоданиловка развернулись боевые действия высокой интенсивности.