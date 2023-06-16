Пушилин рассказал, какие проблемы может создать Киев осенью Донецку Пушилин: Киев будет препятствовать проведению выборов в ДНР

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства региона. По его мнению, чтобы противостоять Киеву, необходимо выработать различные модели противодействия. Ряд мер уже прорабатывается соответствующими структурами. Слова Пушилина приводят «Известия».

Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им. <...> Говоря о выборах в сентябре, сейчас нашими силовыми структурами предусматриваются разные меры, прорабатываются механизмы не только защиты, но и противодействия противнику, который, конечно же, не заинтересован, чтобы у нас прошли выборы так, как мы этого хотим, — сказал врио главы ДНР.

В 2023 году в России Единый день голосования пройдет 10 сентября. В них впервые примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В двух республиках, в частности, намечены выборы в парламент, который, согласно местным конституциям, назначит руководителей регионов из числа депутатов.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на выборах в новых регионах России может быть использована технология электронного голосования. По его словам, эта возможность позволит проголосовать гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающим за пределами регионов. Кроме этого, он отметил, что избиратели смогут проголосовать и на экстерриториальных участках. Для организации процессов сейчас готовятся поправки в действующее законодательство, объяснил депутат.