В Госдуме рассказали, как будут проходить выборы в новых регионах России Депутат ГД Крашенников допустил удаленный формат выборов в новых регионах РФ

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На выборах в новых регионах России может быть использована технология электронного голосования, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, эта возможность позволит проголосовать гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающим за пределами регионов. Кроме этого он отметил, что избиратели смогут проголосовать и на экстерриториальных участках. Для организации процессов сейчас готовятся поправки в действующее законодательство, объяснил депутат.

Федеральный конституционный закон о военном положении исключал возможность проведения выборов во время объявленного военного положения. Но в законах о принятии новых субъектов федерации говорилось о проведении выборов. <...> Мы внесли некоторые поправки в закон о военном положении. Сейчас в связке эти два закона работают, и выборы будут проводиться. <...> Электронное голосование будет возможно, и очное на экстерриториальных избирательных участках. Опыт такой есть, — отметил Крашенинников.

По его мнению, явка на новых территориях России в ближайший Единый день голосования в сентябре может быть очень высокой. Депутат напомнил, что когда новые субъекты голосовали за вхождение в состав РФ, явка там была значительно выше, чем в других регионах России во все предыдущие выборы.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Выборы и референдумы теперь могут проводиться как на всей территории, где действует военное положение, так и на ее части.