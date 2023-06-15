Медведев заявил, что России не нужна Украина в НАТО

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Из-за сигналов о готовности НАТО принять в свой состав Украину спокойствия на геополитической арене в ближайшее время не предвидится, заявил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как передает его слова ТАСС, Россия не приемлет варианта, в котором Альянс принимает в свой состав Украину.

Спокойствие пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны, — сказал Медведев.

15 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Альянс. По мнению депутатов, вступление Украины в НАТО и Евросоюз повысит региональную и глобальную безопасность. За принятие соответствующей резолюции выступили 425 депутатов, против — 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента.