Европарламент призвал пригласить Украину в НАТО Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать интеграцию Украины в Альянс

Фото: nato.int

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Альянс, следует из публикации на сайте ЕП. По мнению депутатов, вступление Украины в НАТО и Евросоюз повысит региональную и глобальную безопасность.

На сессии ЕП в Страсбурге за принятие резолюции выступили 425 депутата, против — 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента. По их мнению, интеграция должна начаться после завершения конфликта на Украине.

В Европарламенте уточнили, что сейчас Евросоюз и НАТО должны сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности.

23 мая спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление страны в Альянс. По его словам, власти страны не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

До этого газета Wall Street Journal сообщала, что в НАТО обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожей на израильскую. Отмечалось, что Вашингтон готов выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров.