Названо число стран НАТО, поддерживающих членство Украины в Альянсе Спикер парламента Украины Стефанчук: 18 членов НАТО поддерживают членство республики в Альянсе

Фото: nato.int

Из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс, заявил спикер парламента республики Руслан Стефанчук в ходе выступления в парламенте Швеции. По его словам, власти Украины не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

Вы знаете, уже 18 стран — членов НАТО поддержали свои заявления о том, что они хотят видеть Украину членом НАТО, — сказал Стефанчук.

По мнению украинских властей, членство в Североатлантическом альянсе гарантирует Украине безопасность.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа и военный аналитик Александр Михайлов заявил, что Украине будет предоставлен статус особого члена НАТО. По его словам, это необходимо для поставки истребителей F-16 четвертого поколения от Соединенных Штатов. По его словам, возможен сценарий, при котором Украина присоединится к Альянсу в своих текущих границах, которые контролируются Киевом, — такой подход обусловлен желанием избежать риска для российской авиации и систем ПВО.

До этого газета Wall Street Journal сообщала, что в НАТО обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожей на израильскую. Отмечалось, что Вашингтон готов выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров.