НАТО предложит Украине израильскую модель безопасности WSJ: США и союзники предложат модель безопасности для Украины, похожую на израильскую

Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/Global Look Press

В НАТО обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую, пишет газета Wall Street Journal. Отмечается, что США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров.

Это модель безопасности, которую западные лидеры, включая президента [США Джо] Байдена, сравнивали с тем, что есть сейчас у Израиля. <...> Соглашение должно иметь достаточную обязывающую силу, чтобы вызывать доверие, иначе Россия не воспримет его всерьез, — пишет издание.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что страна вступила в киберцентр НАТО. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию центра киберзащиты организации в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Задачей центра является расширение сотрудничества и улучшение обмена информацией между станами НАТО и их партнерами в сфере киберзащиты.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения Альянса и России не наладятся с окончанием военной операции. По его словам, страны военно-политического блока должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО.