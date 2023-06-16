Пушилин сообщил о попытках ВСУ прорваться на флангах Артемовска

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута), чтобы помешать российским подразделениям продолжить наступление. Противник использует соседние поля для переброски резервов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону [Артемовска] и не допустить наших наступательных действий. <...> Мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях, — рассказал глава региона.

По его словам, российские подразделения «предпринимают все меры», чтобы не допустить прорыва противника. Также они стараются минимизировать обстрелы Артемовска.

Пушилин напомнил, что в процессе взятия города под контроль российские военные перерезали основные пути снабжения группировки ВСУ, однако сейчас погода позволяет противнику использовать для этих целей даже поля. Данный фактор обуславливает «достаточно напряженную ситуацию по флангам» от города, добавил руководитель региона. Речь идет и о левом фланге, и о правом, уточнил он.

При этом Пушилин назвал ситуацию в районе Артемовска контролируемой российскими военными.

Ранее Денис Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства ДНР. По его мнению, чтобы противостоять Киеву, необходимо выработать различные модели противодействия. Ряд мер уже прорабатывается соответствующими структурами, отметил он.