Стало известно, как Байден относится к вступлению Украины в НАТО Axios: Байден поддерживает упрощенное принятие Киева в НАТО после завершения конфликта

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не настаивать на выполнении Украиной после завершения конфликта с Россией Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Через этот план при стандартной процедуре приема прошли все восточноевропейские страны — участницы блока.

По информации издания, 13 июня в ходе общения с Байденом в Вашингтоне Столтенберг предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в НАТО и ей нет необходимости поэтапно осуществлять ПДЧ.

Axios отмечает, что перед саммитом НАТО, назначенным на 11–12 июля, Запад заметно разошелся в мнении относительно приема Украины. Так, Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц не желают идти дальше принятого в 2008 году заявления, что Киев со временем станет членом Альянса. При этом ряд участников блока из Восточной Европы требуют, чтобы американский лидер доказал, что Украина станет членом НАТО как можно быстрее.

Как поясняет СМИ, выполнение пунктов ПДЧ может занять годы и даже десятилетия. В такой ситуации Байден пытается найти компромиссное решение, устраивающее все стороны переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев получит алгоритм вступления в Североатлантический альянс. По его словам, у стран блока не осталось больших проблем с принятием решения.

В то же время в начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия. При этом политик заявил, что Украине все равно нужны гарантии безопасности от стран Запада.