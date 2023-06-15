Кадыров заявил о скором взятии контроля над Марьинкой Кадыров: в скором времени российские войска возьмут Марьинку в ДНР под полный контроль

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В ближайшее время город Марьинка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, будет взят российскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» контролируют ход действий в данном районе.

Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки, — написал Кадыров.

Он также добавил, что «фейкометчики» распространяют информацию об отходе «Ахмата» из Марьинки и переброске подразделений в Белгородскую область. По словам Кадырова, подразделений чеченского спецназа в зоне СВО много и они «успешно защищают интересы России в Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР, а теперь уже и в Белгородской области».

Ранее Кадыров сообщил, что чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Он подчеркнул, что жители региона теперь надежно охраняются и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.

До этого сообщалось, что глава Чечни предлагал лично президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.