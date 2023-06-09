Как Россия и Украина делили Черноморский флот 9 июня 1995 года в Сочи было подписано российско-украинское соглашение о раздельном базировании военных кораблей в Крыму

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Распад СССР поставил перед новыми государствами важный вопрос — кто будет контролировать стратегические вооружения? По объективным причинам республики Средней Азии, Закавказья, Прибалтика и Молдавия сразу же выбывали из рассмотрения. Оставались Белоруссия, Украина и Россия. Между двумя последними странами завязалась серьезная борьба. Киев и Москва понимали: обладатель стратегических вооружений сможет утвердить в регионе политическую и военную гегемонию. Черноморский флот наряду с ядерным оружием стал одним из основных предметов борьбы.

Чем был важен Черноморский флот

На момент распада СССР Черноморский флот считался сильнейшим морским соединением Союза. Более 300 кораблей и судов, огромная и разветвленная инфраструктура, одна из крупнейших морских военных баз Европы, а также многочисленные сухопутные части ПВО, ПРО и пехоты. Помимо этого, на Черноморский флот замыкались управление и контроль за гражданскими морским трафиком в подведомственной ему акватории. Вместе с ядерными подлодками и их базой в Балаклаве, которыми обладал флот, он становился одним из элементов стратегических вооружений СССР.

Распад Союза и парад суверенитетов заставили новые государства определяться, будут они обладать стратегическим оружием или нет. С 1992 года практически все республики экс-СССР передают ядерное оружие и элементы ядерной триады под контроль Москвы. Тем более что именно в России есть пункты управления для него и коды доступа. Взамен тот же Казахстан и Белоруссия выторговывают себе ряд преференций в экономической области. Причем даже не столько у Москвы, сколько у США и Европы.

Вашингтон с 1992 года и начала проведения рыночных реформ в России и на пространствах экс-Союза натурально боялся, что ядерное оружие и материалы утекут в руки «не тех, кого надо». Под ликвидацию ядерных полигонов, вооружения и заводов по добыче и обогащению урана в Казахстане, Киргизии и Узбекистане США выдают миллиарды долларов. Одновременно с этим для сырьевого экспорта из этих стран открываются рынки Европы и Америки. Казахстан — первое государство на развалинах Союза, которое заключает в 1993 году крупный контракт с иностранными инвесторами («Шеврон», США) на разработку нефтяного месторождения Тенгиз.

В отличие от других республик Союза, Украина и Россия начинают борьбу за стратегическое вооружение. В области ядерного вооружения Киев проигрывает, и достаточно быстро. У Москвы больше кадров, больше производственных мощностей. Российский президент Борис Ельцин пользуется полным расположением американского президента Клинтона, который давит на Украину, де-факто требуя передать Москве ядерное оружие. Взамен в 1994 году будет подписан Будапештский меморандум. Украинский президент Леонид Кучма назовет его филькиной грамотой.

Но если проигрыш в борьбе за ядерное оружие был во многом очевиден, то с Черноморским флотом всё было совсем по-другому. Киев решил тут не уступать Москве, дать бой и забрать себе максимум возможного.

Фото: Виктор Клюшкин /ТАСС Борис Ельцин и Леонид Кучма обмениваются рукопожатием во время встречи, в ходе которой было подписано соглашение о том, что российский Черноморский флот будет базироваться в Севастополе

Как Украина и Россия делили гегемонию в Черном море

В августе 1991 года Украина объявила о своём суверенитете. Годом ранее между УССР и РСФСР было заключено соглашение, в котором оговаривалось, что границы республик признаются и не оспариваются. Но после распада это соглашение было чуть ли не первым, которое подверглось атаке.

Москва настаивала, что соглашение регулирует границы в рамках СССР. Но вот Союз распался, и тут же вылез пресловутый «крымский вопрос». На территории полуострова было много недовольных тем, что они оказались на Украине. Даже референдум о независимости в 1991 году прошел на полуострове из рук вон плохо. Более половины избирателей либо проголосовали против украинского суверенитета, либо просто не пришли к урнам.

В рамках же «крымского вопроса» отдельно стоял вопрос о статусе Севастополя, на территории которого располагалась одна из крупнейших военно-морских баз Союза. Её обладание позволяло полностью доминировать в черноморской акватории. Более того, её географическое и геостратегическое влияние распространялось шире — контроль за Крымом позволял «запереть» при случай Дунай, взять под контроль Западный Кавказ, а также полностью «закупорить» экспорт Украины или юга России.

И вот тут у Москвы и Киева стратегический подход к делу сильно различался. У России сразу же после распада СССР обнаружилась проблема — северокавказский сепаратизм, который не ограничивался в тот момент Чечней. С другой стороны, Москва стремилась помочь автономии Абхазии для укрепления своих позиций в восточном Причерноморье.

Фото: МО РФ Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый»

Как Черноморский флот пытались украинизировать

Но для гарантии нужен был Черноморский флот. А вот с ним были проблемы. С 1992 года Украина начала настойчивую «украинизацию» флота. Это быстро привело к эскалации. 22 февраля 1992-го украинскую присягу принял 880-й отдельный батальон морской пехоты, один из лучших на флоте. Его тут же распустили приказом из Москвы.

В ночь на 8 апреля гарнизон базы в Новоозерной присягнул Киеву. На территорию части немедленно ввели соединения 361-го полка 126-й дивизии береговой обороны. Дело дошло до блокады кораблей в озере Донузлав, где находились экипажи нескольких судов, принявших украинскую присягу. При этом штаб флота даже издал приказ морпехоте взять под контроль местный совет в Евпатории.

Население Крыма, особенно Севастополя, обеими руками приветствовало такие меры. В 1992–1994 годах дело периодически доходило до драк между российскими и украинскими офицерами. «Севастополь — это город русского флота», — популярный лозунг на полуострове, и не только в те годы.

В июле 1992 года сторожевой корабль СКР-112, подняв украинский флаг, пытался «откочевать» морем в Одессу. Был поднят самолёт радиолокационной разведки БЕ-12. Вдогонку штабом Черноморского флота было послано несколько кораблей. Они предупредительным артогнем пытались принудить вернуться корабль обратно. Но не вышло.

Украинцы же со своей стороны занимались захватом имущества и похищением людей. В 1994 году в ночь с 10 на 11 апреля был захвачен 318-й дивизион кораблей резерва Черноморского флота с береговой базой, узлом связи, имуществом, оружием. Личный состав части был вывезен в поселок Чебанка в 10 километрах от Одессы.

К 1994 году ситуация накалилась до предела. По уверениям украинской стороны, командование Черноморского флота уже готовилось к военной операции на полуострове: целью был контроль Севастополя, потом всего полуострова и его вхождение в состав России. Официальная Москва всячески поддерживала движения, которые требовали автономии для Крыма и федерализации Украины. И если Ельцин поддерживал их негласно, то Верховный Совет, а после Госдума — вполне откровенно.

Фото: МО РФ Десантные корабли Черноморского флота во время учения на межвидовом полигоне Опук

Кого поддержали США в разделе Черного моря

Причина такой настойчивости была в целом простой. Москве нужен был Севастополь и база флота для защиты своих экспортных потоков и проецирования силы как по всему миру, так и в Черноморском регионе, на Балканах и Кавказе. Киеву же нужно было примерно то же самое.

При этом обе стороны участвовали в программе НАТО «Партнёрство во имя мира», подписывали документы о вхождении в ПАСЕ, заявляли о своей «проевропейской и демократической ориентации».

Обе стороны боролись за региональное господство. Проблемой Киева было то, что Москва очень быстро показала, что она экономически сильнее. Перед ней у Украины были большие долги, достигавшие к 1994 году 2-3 млрд долларов за газ и энергоносители. Россия оказалась владельцем большого объёма экс-советской ценной ликвидности, на нее ставили США в своей политике региональной стабилизации.

Желания Киева резко расходились с его возможностями. Ядерное оружие он сдал, содержать большой флот не мог. В апреле 1994 года между Украиной и Россией подписывается Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота. В июне 1995 года — о раздельном базировании Черноморского флота России и ВМС Украины. Дальнейшее уже было делом техники.

В 1997 году Москва добилась от Киева передачи в аренду базы и инфраструктуры в Севастополе, согласившись списать часть долгов, а также компенсировав стоимость кораблей и судов на сумму порядка $500 млн.

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