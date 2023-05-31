Армия России потопила весь украинский флот: новости СВО на вечер 31 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

31 мая Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о продолжении специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 535 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, три боевые машины РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», девять боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля, 21 автомобиль и четыре пикапа. Средства ПВО за сутки перехватили 12 снарядов HIMARS и одну крылатую ракету Storm Shadow. Также были уничтожены 11 БПЛА.

Минобороны сообщило, что 29 мая при ударе высокоточным оружием ВКС по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы был уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко».

За сутки в районах Липцов и Синельниково Харьковской области были поражены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. В Запорожской области в районах Преображенки и Червоной Криницы были нанесены удары складам боеприпасов 65-й механизированной бригады. В районе населенного пункта Трудовое ВС РФ поразили пункт управления 33-й механизированной бригады украинской армии. Под Авдеевкой в ДНР уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.

В Минобороны также рассказали, что бойцы отряда спецназа «Ахмат» и 5-й мотострелковой бригады ведут успешные наступательные действия на Марьинском направлении. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, на Купянском направлении группировка войск «Запад» поразила подразделения ВСУ в районе четырех населенных пунктов Харьковской области и двух населенных пунктов ЛНР. Российские войска также пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп.

МВД РФ объявило в розыск бывших министров обороны Украины Степана Полторака и Валерия Гелетея, а также бывшего начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко. В апреле 2022 года СК РФ заочно обвинил в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе более 20 украинских военных, в том числе Полторака, Гелетея и Муженко. Следователи отмечали, что с 2014-го при обстрелах населенных пунктов в ДНР и ЛНР солдаты ВСУ применяли системы залпового огня и другие вооружения.

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Степан Полторак

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео взрыва в районе монумента «Три сестры» на стыке границ России, Украины и Белоруссии. По информации канала, была подорвана украинская дорога, чтобы не допустить вторжения ВСУ на территорию РФ. В администрации Брянской области сообщили, что у них нет информации по этому поводу. Аналогичным образом ответили в администрации Климовского района. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Советник врио главы ДНР Денис Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ уже могли начать «ползучее контрнаступление». По его словам, об этом свидетельствуют активизация украинских диверсионно-разведывательных групп и активная работа артиллерии с той стороны фронта. Гагин назвал это предпосылками к наступлению.

Ветеран военной разведки Рустем Клупов высказал мнение, что определить главное направление ожидаемого контрнаступления ВСУ можно будет по применению западных танков Challenger и Leopard. По его словам, основные силы украинской армии будут следовать за этими боевыми машинами.

Фото: МО Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отметили отсутствие осуждения в реакции США и Великобритании на атаку дронов по Москве, совершенную 30 мая. Песков сказал, что российское руководство будет спокойно и последовательно думать над тем, как разбираться с этой ситуацией.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что удары ВСУ с применением оружия украинского производства по территории России с точки зрения международного права являются легитимными. Хебештрайт привел слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин поставляет Киеву оружие для «защиты украинской территории».

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Александра Педака и Евгения Высоцкого к 25 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 года. По данным следствия, прошлой весной боевики заняли одну из высоток на проспекте Мира и расстреляли из автоматов двух мужчин, которых увидели с балкона на третьем этаже.

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