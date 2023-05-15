Новый союз на месте СССР: что такое ОДКБ и чем он отличается от НАТО 15 мая 1992 года в Ташкенте между экс-республиками СССР был заключён Договор коллективной безопасности

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности

Распад СССР и невозможность сохранить прежние военные структуры заставили республики бывшего Союза решать вопрос — кто будет охранять бывшую общую границу. Для новых государств Средней Азии это был фактор выживания. Договор коллективной безопасности (ДКБ), заключённый в 1992 году в Ташкенте, гарантировал незыблемость границ новых государств и стабильность в регионе. В 2002 году на его базе была создана одноименная организация — ОДКБ, которую по задачам иногда даже сравнивают с НАТО. Чем является эта организация и какой у неё потенциал — в материале NEWS.ru.

Что было до ОДКБ

После Алма-Атинской декларации 1991 года, зафиксировавшей окончательный распад СССР, в руках новых государств оказался огромный военный потенциал. Первоначально бывшую Советскую армию хотели переделать в Армию Содружества Независимых Государств. Центр управления находился бы в Москве. Но большинство республик посчитали, что это прямо какой-то колониализм и надо строить свои собственные вооруженные силы.

Проблема была в том, что большинство южных республик СССР тут же оказались втянуты в многочисленные конфликты. В Закавказье процесс нациестроительства привел к параду сепаратистов, многочисленным гражданским и межгосударственным войнам. А для республик Средней Азии большую опасность представлял Афганистан, где неустойчивая политическая ситуация и гражданская война постоянно двигали на север толпы фанатиков с бомбами и АК-47 под мышкой.

Местом заключения Договора коллективной безопасности 15 мая 1992 года, который подписали практически все республики экс-Союза за исключением Прибалтики, Украины и Молдавии, совсем не зря стал Ташкент. Узбекистан опасался наплыва афганских исламистов, так же как и собственных радикальных клерикалов. Перед ним, а также Таджикистаном и Туркменией остро вставал вопрос охраны границы. К тому же политический режим Душанбе находился в неустойчивом положении — там шла гражданская война между светскими и религиозными силами, многие из которых опять же ориентировались на Афганистан.

Фото: МИД РФ Флаги стран - участниц ОДКБ

Какие угрозы стояли перед странами бывшего СССР

При этом практически все главы центральноазиатских государств понимали, что создание радикально исламистских анклавов хотя бы в одной из них означает растекание «проблемы» по всему региону. Проблема охраны границ встала во весь рост. Надо было предотвратить проникновение радикальных групп из Афганистана. Помимо этого у государств региона и России встал вопрос с наркотрафиком через Среднюю Азию. Транзитный поток героина и наркопрекурсоров был весьма впечатляющим.

Особенно после того, как США вторглись в Афганистан в 2001 году. Многократный рост маковых посевов привел к тому, что за 15 лет работы с конца 1990-х годов на таджико-афганской границе было переведено 6,5 тысячи тонн наркотиков.

Неудивительно, что такого рода угрозы заставляли государства Средней Азии скорее готовить договор, в который бы обязательной частью вошла коллективная безопасность, стабильность региона от внутренних и внешних угроз, а также проблемы охраны границы и борьбы с транзитом наркотиков. В Договор была внесена статья 4, аналогичная по содержанию статье 5 Устава НАТО. Теперь любое нападение приводило в действие механизм коллективной безопасности, когда все члены-подписанты должны были участвовать в защите атакованного участника соглашения.

При формальном успехе в создании военно-политического союза, который включал в себя Россию, Белоруссию, все республики Закавказья и все республики Средней Азии, кроме Туркмении, он тут же стал разваливаться. Во-первых, все государства-подписанты вынуждены были справляться с экономическими проблемами. Во-вторых, вооруженные силы участников проходили серьезную трансформацию. Многие из офицеров и солдат Советской армии на территории Закавказья и Средней Азии предпочли уехать в Россию. Причин было много, от экономической безысходности до ксенофобии. Так что часть военного потенциала просто исчезла.

В-третьих, в Закавказье участники договора успели повоевать между собой, а Грузия столкнулась с сепаратистскими движениями на окраинах (Абхазия, Аджария, Южная Осетия). И во всех этих случаях участники ДКБ оказались бессильны остановить боевые действия.

Фото: AP/TASS Афганские фермеры на маковом поле

Как создавали ОДКБ

Официально Договор ратифицировали в 1994 году на пять лет. В 1999 году его надо было пересмотреть. Из-за политических разногласий из ДКБ вышли Узбекистан, Грузия и Азербайджан.

Остальные страны-участники сумели организовать по-настоящему стойкое ядро. Именно оно в 2002 году перейдет просто от Договора к формированию настоящей организации — ОДКБ. Этот новый этап будет охарактеризован сразу двумя важными моментами.

Во-первых, в конце 2000-х годов у ОДКБ наконец-то появятся свои силы быстрого реагирования. Но их возможности будут ограничены 10 тысячами военных и 71 авиационным средством. Говоря прямо, эти силы готовились и рассматривались как инструмент быстрого реагирования. Для ведения полноценной войны эти части не приспособлены. Чаще всего они созданы на основе воздушно-десантных войск с лёгким вооружением, для которых основа — это мобильность.

Уже из этого видно, что сам характер военных угроз, который предлагалось решать в рамках ОДКБ, ограничивался контрпартизанскими действиями подавлением внутренних выступлений. С первой частью всё понятно: военные силы ОДКБ нужны были для экстренного подавления крупных групп боевиков, которые могли проникнуть на территорию республик Средней Азии. Например, Баткенский инцидент июля 1999 года, когда группа боевиков из Исламского движения Узбекистана (ИДУ) хотела из Таджикистана через Киргизию проникнуть в Узбекистан. Отряд был разгромлен совместными действиями военных обеих стран.

Правда, в итоге Узбекистан испортил отношения с Киргизией, заявив, что будет наносить удары по боевикам на любой территории, включая иностранную. Вдобавок началось строительство пограничной стены, также Киргизия обвиняла Узбекистан в захвате земель, которые были арендованы последней в советское время.

Однако сам разгром боевиков свидетельствовал о том, что быстрая реакция и переброска к месту прорыва военных контингентов — залог успеха. С баткенских событий началась программа перевооружения практических всех участников ОДКБ российским оружием, которое Москва поставляла по внутренним, а не экспортным ценам. А в ряде случаев на условиях пролонгированного кредита.

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости Жители Лейлекского района Баткенской области покидают свои дома во время обстрелов со стороны таджикских военных

Планировалось ли использовать ОДКБ для полицейских функций

Потенциально силы ОДКБ могли использоваться для подавления внутренних беспорядков. В январе 2022 года в Казахстан был переброшены ограниченные силы численностью около 2,5 тысячи человек. В 2010 году на призывы временных властей Киргизии ввести миротворцев ОДКБ для подавления беспорядков организация ответила отказом. Хотя по другим направлениям, таким как выявление зачинщиков, помощь с полицейскими средствами и тому подобным, помощь оказывалась.

Во-вторых, огромное значение имело вторжение США в Афганистан. Оно закрыло много проблем по сдерживанию вероятных военных атак боевиков на страны Средней Азии. И, что не менее важно, серьёзно втянуло Узебкистан, Киргизию и Казахстан в военную орбиту НАТО и США.

Нельзя сказать, что страны региона до этого не находились в этой орбите. Казахстан был первым государством региона, который заключил сверхвыгодный контракт с США на поставку нефти со своих месторождений. По заявлениям властей к середине 2000-х годов сумма накопленных инвестиций в стране достигала $45 млрд. Абсолютный рекорд для всех стран региона.

При этом уже в середине 1990-х годов, так же как и Россия, Казахстан и ряд других государств региона участвовали в программе НАТО «Партнёрство во имя мира». В регион зачастили военные инструкторы и советники. К тому же Узбекистан, Киргизия и Казахстан решали вопрос с ликвидацией ядерного оружия и инфраструктуры по его производству. Так что оборонные, энергетические и политические связи государств Средней Азии со странами условного Запада росли впечатляющими темпами.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Военнослужащие РФ контингента миротворческих сил ОДКБ

Как ОДКБ сотрудничала с НАТО

Но 2001 год углубил все эти связи. Средняя Азия стала играть важную стратегическую роль для доставки грузов для американского оккупационного контингента в Афганистан. Одновременно с этим на Узбекистан и Казахстан стали делать ставку в деле потенциального сдерживания проникновения боевиков по региону, ещё более втягивая в военные отношения с США. С 2003 года Алма-Ата стала проводить учения «Степной орёл» совместно с аэромобильными войсками Великобритании и американскими подразделениями. Параллельно с этим военные учения начали проводиться в рамках ОДКБ.

Таким образом, государства региона искали союзников по всем азимутам. Сотрудничество с Китаем и США развивалось одновременно с наращиванием военных связей с Россией. Поставки военной техники из ЕС, Турции и других стран встраивались в уже имеющиеся боевые доктрины, в которых основная боевая техника была российской.

Украинский кризис 2014-го и СВО 2022 года внесли свои изменения в деятельность организации. Первая привела к тому, что в ОДКБ интенсифицировали выявление потенциальных киберугроз для стран-участниц. До 2020 года, по официальным данным, было заблокировано более 145 тысяч интернет-источников. Одновременно с этим усилилась деятельность по ликвидации наркогрупп, пресечению наркотрафика и нелегальных миграций в Центральноазиатском регионе.

Самым противоречивым оказалось положение ОДКБ в Закавказье. Поражение Армении в очередной карабахской войне привело к разочарованию официального Еревана в организации. А в 2023 году из-за пограничных с Азербайджаном проблем власти республики уже прямо стали вести разговоры — а нужна ли им ОДКБ.

В чем разница между ОДКБ и НАТО

Тонкость в том, что несмотря на якобы похожесть с НАТО, ОДКБ по сути своей совсем другая организация. НАТО — это военно-политический альянс, во главе которого стоит единственная сверхдержава современности. Этот союз решает вопросы военных вторжений, он способен, как показали события в Югославии в 1999 году, в Афганистане в 2001-м и в Ираке 2003-м концентрировать усилия сотен тысяч человек, задействуя в операциях тысячи единиц разнообразной военной техники.

А что же ОДКБ? Для начала, это региональный союз, в которой главенство региональной державы, России, оспаривается США, Китаем и ЕС. Организация носит во многом невоенный характер, а полицейский, антитеррористический. Подавить беспорядки, группы боевиков — но не вести многолетние войны с участием сотен тысяч человек. Отчасти это отражает тот момент, что все участники организации так или иначе втянуты и в другие соглашения военного характера. Упор у всех стран-участниц делается на развитие национальных армий, а не на объединение сил с другими странами ОДКБ.