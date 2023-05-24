Беспилотные катера ВСУ пытались атаковать корабль Черноморского флота Минобороны: три беспилотных катера ВСУ безуспешно пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Корабль «Иван Хурс»

Утром 24 мая ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции, сообщило Минобороны РФ в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что все суда противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, — заявили в ведомстве.

После терактов на «Северных потоках» ВС России начали охранять подобные объекты, добавили в Минобороны.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом баллистическую ракету украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Позже его советник Олег Крючков уточнил, что над Крымом были сбиты две баллистические ракеты.