Экипаж британской яхты подозревают в слежке в бухте Севастополя Mash: экипаж британской яхты «Харизма» подозревают в слежке за бухтой Севастополя

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Севастополь, Крым

Экипаж британской яхты «Харизма» подозревают в слежке за подводными лодками в бухте Севастополя, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, небольшое гражданское судно под флагом Соединенного Королевства стояло в крымской бухте. В какой-то момент экипаж попросил поменять расположение. После этого российские военные заметили, что проходящие мимо них моряки снимают военную технику.



Когда «Харизма» пришвартовалась, на борт сразу поднялись правоохранители, чтобы проверить документы. Экипаж состоял из крымчан, которые приняли гражданство РФ. Теперь сотрудники проверяют капитана и его подчиненных — для каких целей снимали подлодки и кому отправляли фотографии.

Минобороны до этого сообщило, что утром 24 мая ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс», выполняющий задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции. В ведомстве подчеркнули, что все суда противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. Сообщалось, что «Иван Хурс» продолжил выполнение поставленных задач.

Позже ведомство показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера в ходе его атаки на корабль.