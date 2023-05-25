На Украине завели уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. Ему инкриминируют «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Служба безопасности собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирала Виктора Соколова. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.