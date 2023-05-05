«Что, воевать с Украиной?»: как Ельцин отдал Крым в 1992 году 5 мая 1992 года на полуострове решили провести референдум о независимости

Фото: Алексей Федосеев/РИА Новости

Украина, Автономная Республика Крым, апрель 1992 года

Конец перестройки запустил центробежные процессы по всем окраинам СССР. Обычно эту дезинтеграцию сводят к выходу союзных республик. Но параллельно с обретением суверенности в них всё чаще поднимался вопрос автономии этнических меньшинств или регионов. А в некоторых случаях, как это было с Крымом, ставился даже вопрос их отделения, с последующей перекройкой границ между Украиной и Россией. 5 мая 1992 года на полуострове решили провести референдум о независимости. Как это было и к чему привело — в материале NEWS.ru.

Как в позднем СССР проходил раздел между Украиной и Россией

К 1991 году СССР де-факто существовал в виде автономных правительств в союзных республиках с ликвидацией политической монополии на власть со стороны КПСС. И, что не менее важно, с экономическим коллапсом экономики.

Слабость союзного центра подчеркивалась постоянными переговорами с республиками по перезаключению нового федеративного договора. Впрочем, довольно быстро запущенный Горбачёвым в Ново-Огарево процесс приведет к тому, что на бумаге будет вырисовываться либо очень сильная федерация, либо конфедеративное объединение со слабым центральным правительством с ограниченными полномочиями. Новая организация, которая в будущем получит название СНГ (Союз Независимых Государств), уже не могла собрать вокруг себя все бывшие советские республики.

Однако того, чего не желали в Алма-Ате или Ереване, очень даже хотели в Крыму. Ведь перестройка запустила процесс постановки под вопрос вообще всех решений советского периода, включая передачу Крыма в состав Украины в 1954 году. 19 ноября 1990 года в Киеве Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком как руководителями союзных республик был подписан Договор между РСФСР и УССР. В нём стороны пообещали друг другу сотрудничество и обеспечение прав граждан, проживающих на территории соседа. В соглашении было также положение, по которому Украина и Россия уважали территориальную целостность друг друга в рамках СССР.

Уже 22 ноября 1990 года разъяренные депутаты Верховного Совета РСФСР требовали ответа от главы российского МИД Андрея Козырева, не означает ли это передачу Крыма Украине. Главный российский дипломат заявил тогда, что речь идёт исключительно о границах союзных республик в рамках СССР. Но если Союз распадётся, вопрос о территориальной принадлежности полуострова придется решать. Намек был вполне откровенным — Москва считала возможным ставить вопрос о перекраивании границ с соседями.

Фото: Server Amzayev/Global Look Press Полуостров Крым

Как менялся статус Крыма и Севастополя

На рубеже 1980–1990-х в Крыму параллельно шли процессы автономизации. Для начала местные пророссийские активисты поставили вопрос о легитимности передачи полуострова в состав УССР, полагая, что были нарушены процедуры голосования в ВС РСФСР в 1954 году.

Аналогичная проблема возникла и с Севастополем, который с 1948 года был городом общесоюзного подчинения. Но уже в 1977 году его задним числом включили в состав УССР, указав в её Конституции как город общереспубликанского подчинения, равный по статусу Киеву. На самом деле положение Севастополя было де-факто даже выше, чем у союзной республики, так как его финансирование шло напрямую из союзного бюджета. Более того, в городе чуть ли не всем рулил Черноморский флот, который также подчинялся руководству СССР.

Правовые коллизии начались после того, как СССР ослабел и КПСС де-факто устранилась от процесса управления государством. Вот тогда в союзном конституционализме и всплыли черные дыры. Когда выяснилось, что на юридическом уровне не были прописаны механизмы изменения границ республик в рамках Союза или их выход из его состава. И в результате юридическая борьба за статус быстро перешла в политическую плоскость.

Как рождалась новая государственность Крыма

При Ельцине был взят на вооружение лозунг, что «Россия кормит союзные республики, ей без них будет лучше». С другой стороны, окружение первого российского президента сразу же после августовского путча 1991 года и объявления Украиной о своей независимости стало делать заявления, что Крым — это российская земля, Севастополь — город русской славы и Украине они не достанутся.

Тому было несколько причин. Во-первых, 20 января 1991 года в Крыму прошел референдум о воссоздании автономии и республики, но в рамках СССР. Самое интересное, что это был первый такой плебисцит на территории Союза. В ответ Верховный Совет УССР принял закон о восстановлении Крымской АССР, но в рамках УССР. Тонкость в том, что в обеих случаях новая государственность в Крыму создавалась заново. Ведь Крымская АССР входила в состав РСФСР, а не Украины. Так что «восстановление» из рук Киева было немедленно поставлено под вопрос на полуострове.

В августе 1991 года крымские автономисты активизировали свою деятельность. В сентябре оформляется «Республиканское движение Крыма», а уже 1 октября 1991 года ВС Крыма выступает с заявлением о незаконности передачи полуострова в состав Украины в 1954 году. Однако запрос об отмене этого акта ещё действующему президенту СССР Михаилу Горбачеву высший орган власти полуострова так и не отправил. Время для «относительно законного» оформления развода с Киевом было упущено.

Хотя автономисты собирались проводить плебисцит о независимости Крыма, около двух третей жителей приняли участие в декабрьском референдуме 1991 года о суверенитете Украины. Если бы за проголосовало менее 50% населения, это дало бы в их руки хороший лозунг — мол, не нужен нам ваш Киев. Ещё лучшим шагом для интересов сепаратистов был бы бойкот. Однако за независимость Украины от СССР проголосовало более 50% избирателей в Крыму и Севастополе. В результате Киев стал трактовать ситуацию как де-факто признание жителями полуострова государственного суверенитета Украины и готовность войти составной частью в неё.

Фото: Crimean Regional Soviet, Public domain, via Wikimedia Commons Бюллетень для голосования на референдуме

Как Крым стал украинской автономией

Контрмеры последовали немедленно. Крымские пророссийские организации с декабря 1991 года начали сбор подписей о проведении референдума о самоопределении полуострова. Параллельно с этим от Верховного Совета республики потребовали принять во внимание решение январского референдума. В апреле 1992 года собрано более 240 тысяч подписей за организацию нового плебисцита.

И вот тут происходит нечто невообразимое. 5 мая 1992 года ВС Крыма голосует за новый референдум, который должен пройти в августе этого же года, а также провозглашает акт о государственной самостоятельности республики. А уже через день тот же орган принимает новую Конституцию полуострова, по ней Крым входит в состав Украины как автономная часть.

От такого подарка Киев не мог отказаться. Решение о референдуме отменили. Президент России Борис Ельцин не поддержал заигрывания с Крымом. Он в это время был занят спасением экономики страны, которая после решений его правительства катилась в пропасть.

Москва пыталась договориться с Киевом о разделе Черноморского флота, но ссориться с Киевом было не с руки. «Сейчас Украина опять взбрыкнет, понимаешь. Что, воевать с нею?» — жаловался Ельцин на очередной демарш Верховного Совета России, который принял 21 мая постановление об аннулировании решения 1954 года о передаче Крыма в состав Украины.

Лишившись поддержки властей России, сторонники автономии Крыма не смогли провести в жизнь решение об отделении полуострова от Украины. Киев оказался сильней. И вплоть до 2014 года вопрос о присоединении к России всерьез не поднимался.