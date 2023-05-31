Не стали жить дружно: почему Россия и Украина поссорились на самом деле 31 мая 1997 года Москва и Киев подписали Договор о сотрудничестве

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Президент Украины Леонид Кучма и Борис Ельцин после подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной

В 1990 году между Киевом и Москвой было подписано соглашение о сотрудничестве и признании границ РСФСР и УССР. Распад Советского Союза в 1991 году изменил всё. Новые государства столкнулись с неурегулированными территориальными проблемами, с вопросами раздела общесоюзной собственности, на базе чего будут строиться их армии и флот. В итоге один из самых сложных «разводов» на просторах экс-СССР предстоял Украине и России.

Как Россия и Украина делили советское наследство

После распада СССР у союзных республик, ставших независимыми государствами, начался новый этап. Им предстояло самое важное — поделить наследство сверхдержавы, при этом не конфликтуя друг с другом и без войн.

Но не у всех так получилось. В Закавказье достаточно быстро начались гражданские и сепаратистские конфликты из-за неурегулированных национальных претензий. В Средней Азии горячей точкой стал Таджикистан. У Узбекистана и Киргизии также возникли спорные вопросы, но обошлось без войны. На западе бывшего СССР напряжение нарастало вокруг Молдавии, которая одна из первых провозгласила свою независимость и выход из Союза.

На этом фоне отношения между Украиной и Россией нельзя было назвать напряженными. Впрочем, обе страны могли найти много поводов для конфликта. Например, статус Крыма не давал покоя политикам ещё до распада СССР. После того как Россия и Украина стали независимыми, возник вопрос — что делать с Черноморским флотом. Его основная база находилась в Севастополе, который был городом общесоюзного подчинения. Раздел военного и гражданского имущества между сторонами усложнялся из-за неурегулированного статуса полуострова и флотской базы.

Остатки советского вооружения, которые оказались у Киева, стали еще одним спорным вопросом. После распада СССР ядерный арсенал Украины превышал французский, британский и китайский вместе взятые. Несмотря на возможные большие перспективы новой страны, она не могла бы использовать оружие, так как коды запуска ракет и системы управления хранились в России.

Фото: George Chernilevsky/Public domain/Wikimedia Commons РСД-10 «Пионер» — советская ядерная баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования

У Киева не хватало денег на содержание ядерного вооружения. Через два года после того как Украина стала независимой, инфляция в государстве достигла 400%, а новая валюта, карбованец, почти обесценилась: в 1992-м немецкая марка стоила 135 купонов, в 1995-м — уже 102 886. Помимо этого, начались проблемы и в энергосистеме страны. Киев одновременно столкнулся с нехваткой продуктов, холодом и гиперинфляцией. Однако страна не осталась без газа, так как по соглашению получала его в кредит из России.

В таких условиях Украине было не до сохранения ядерного оружия, его обслуживания или даже консервации. США и Европа давили и требовали передать арсенал России. У Киева не было выбора. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Президент Леонид Кучма позже называл это соглашение филькиной грамотой.

Как поделили Черноморский флот

Если вопрос с ядерным оружием удалось решить относительно быстро, то с Черноморским флотом оказалось труднее. Руководители Украины и России не знали, как действовать. Сначала Москва выступила с предложением, что все будет поделено пополам. Но тут возникла проблема.

После образования СНГ Черноморский флот вошёл в состав Вооруженных сил СНГ. Однако в Киеве решили, что надо ковать железо, пока горячо, так что с 1992 года начались попытки «украинизации» флота. Доходило до насильственных захватов имущества и похищений. В ночь с 10 на 11 апреля 1994 года отряд украинских военнослужащих численностью до 120 человек захватил 318-й дивизион кораблей резерва Черноморского флота с береговой базой, узлом связи, имуществом, оружием. Личный состав береговой базы был вывезен в поселок Чебанка в 10 километрах от Одессы.

В Москве негодовали от этого, в Киеве — от того, что состав Черноморского флота и население Крыма отказывалось признавать новые власти. Ситуация заходила в тупик.

Тут свою роль сыграли газовые долги Украины перед РФ. 15 апреля 1994 года в Москве президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали соглашение о поэтапном разрешении кризиса вокруг Черноморского флота. В новом документе уже не было равного дележа — Киеву отходило 18,3% имущества, остальное — России. О долгах было решено аккуратно забыть, точнее — пролонгировать платежи по ним.

Казалось, что устранено последнее препятствие на пути заключения договора между двумя странами. Но ничего подобного — всё только начиналось. Соглашение о границе и решения о базировании Черноморского флота, включая аренду Севастополя и статус морской базы в городе, де-факто готовились одновременно. Россия хотела увязать одно с другим, но у Украины имелись другие намерения. Оба вопроса Киев хотел решить отдельно. А газовые долги, по мысли нового украинского правительства, были совсем другим.

Было понятно, что с такими разными подходами заключение договора о сотрудничестве и партнёрстве затянется. Три года стороны потратили на попытки согласовать позиции. Получалось не очень. Москва и Киев использовали любые предлоги для получения преференций на переговорах. Украина в какой-то момент настояла на смене переговорщиков от РФ и добилась предварительного подписания соглашения без его привязки к вопросу о Черноморском флоте. Со своей стороны Москва увязала приезд Ельцина в Киев и решение экономических вопросов между странами с ускорением решения по договору.

К 1997 году Украина подошла в состоянии неуверенного роста, огромной энергетической задолженности перед Москвой, а что еще важнее — неурегулированных границ с Россией. Это заставляло Киев нервничать: мало ли что там в Кремле решат. Ельцин против войны, а в Госдуме оппозиция через раз грозит вернуть утраченные территории. Вопросы с флотом и границами надо было решать очень быстро.

28 мая 1997 года были подписаны три договора о статусе Черноморского флота. Россия получала Севастополь как основную морскую базу и право на использование гражданского имущества флота. Кроме того, более 80% боевых кораблей и подразделений флота становились российскими. Номинально Москва тут же оказалась военным гегемоном в акватории Черного моря.

31 мая 1997 года Россия и Украина подписали договор. Из-за затрагиваемых в нем проблем он тут же получил образное название «Большого договора». Но самое трудное было впереди. Документ должны были ратифицировать парламенты обеих стран.

Фото: Server Amzayev/Global Look Press Черноморский флот

Что предусматривал договор

Сам по себе договор был рамочным. Точные механизмы реализации подписанных решений надо было продумать после его ратификации. Сами же они касались огромного круга вопросов.

В Договоре наконец-то был улажен пограничный вопрос. Территории стран согласовали с их состоянием на момент выхода из СССР. Украина и Россия становились стратегическими партнерами. Никакое потенциально враждебное решение на внешней арене не могло быть заключено без консультаций между руководством двух стран. Понятно, что это касалось в первую очередь расширения НАТО, а также нахождения на территории Украины или России войск враждебных для этих стран государств.

Важными пунктами стали защита нацменьшинств и поощрение развития образования и культуры на русском и украинском языках соответственно. Правда, в Киеве практически сразу же первые лица стали заявлять, что раз на русском говорит более 50% граждан страны, а ещё 20% — русские по национальности, то и защиты особой не нужно.

Были урегулированы вопросы пенсий, а также гарантировано равенство прав для граждан обоих государств. Помимо этого, была облегчена трудовая миграция, что привело к маятниковым перемещениям украинцев — в РФ приезжали работать до 5 млн украинских граждан в год. Также развивалась кооперация между сохранившимися отраслями и приграничными территориями, устранялись пошлины на товары, которые стороны поставляли друг другу. Только последний пункт давал более $1 млрд дохода в украинский бюджет.

Как договор воспринимали РФ и Украина

При всей выгодности договора встретили его в обеих столицах по-разному. Первой за соглашение взялась Верховная рада. Тут проблем не возникло — 75% депутатов поддержали подписанный документ. Больше всего были недовольны националисты, которые апеллировали к тому, что на территории Украины появится иностранная база.

Но это возражение власти дезавуировали тем, что Черноморский флот получает базу на ограниченный срок, это во-первых. И, во-вторых, он ее арендует, так что крики про захват украинской земли «москалями» — не по адресу. В январе 1998 года договор был ратифицирован парламентом Украины.

Теперь вопрос предстояло решать России. У ельцинской оппозиции договор вызвал жуткое негодование. Больше всех возмущался тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Обсуждение соглашения в Госдуме шло три дня. И все это время депутаты скандалили, вспыхивали драки между сторонниками и противниками документа. С огромными усилиями властям удалось уговорить депутатов проголосовать «за». Глава правительства Евгений Примаков буквально положил свой авторитет для этого дела. КПРФ, которая проголосовала за договор, потом полоскали в каждой националистической газете — мол, коммунисты опять «предали русский народ».

Но в отличие от Украины, парламент в России был двухпалатный. В Совете Федерации Лужков решился дать последний бой. И проиграл его. Сенаторы решили ратифицировать договор, но с одной припиской. Они рекомендовали президенту увязать окончательную ратификацию документа с ратификацией соглашения по Черноморскому флоту.

На дворе стоял декабрь 1998 года. Борис Ельцин был не в том состоянии, чтобы спорить с парламентом после дефолта 17 августа 1998 года и всего предшествующего курса неолиберальных реформ. Поэтому Украине выставили условие — обмен ратификационными грамотами состоится после того, как Киев решит вопрос с Черноморским флотом.

Украина попыталась сопротивляться, но искушение было слишком велико. Вопросы с Черноморским флотом были урегулированы. 1 апреля 1999 года договор вступил в действие. Он был рассчитан на 10 лет с автоматическим продлением, если только за полгода до этого одна из сторон не подаст решение о выходе из него.

Фото: Роман Денисов/Global Look Press Борис Ельцин и Леонид Кучма

Как наступил конец дружбы

В 2009 году, несмотря на не самые теплые отношения между Украиной и Россией, договор продлили еще на 10 лет. Всё изменилось после 2014 года.

На исходе 2000-х и в начале 2010-х годов в России периодически раздавались голоса, что договор надо расторгнуть. Сторонники этого решения полагали, что соглашение выгодно Украине, а не России, задаваясь вопросом: Киев получил доступ на российский рынок, а что взамен получила Москва?

До 2014 года власти РФ практически не комментировали аргументы противников договора. Но после Майдана, присоединения Крыма и пророссийских выступлений в Донецкой и Луганской областях вопрос повисал в воздухе.

Первый шаг сделала Украина. В августе 2018 года президент Пётр Порошенко отправил на проработку вопрос с отменой пролонгации договора. В сентябре 2018 года об этом был уведомлён российский МИД. Российские дипломаты назвали такое решение ошибкой. А часть украинских экспертов связали решение об отмене с грядущими на Украине выборами. Мол, Порошенко надо показать, что он заботится о стране.

С 1 апреля 2019 года «Большой договор» перестал действовать. Удар был нанесён по разнообразным, еще сохранившимся экономическим связям. Но, пожалуй, самая большая проблема была в другом — границы между Россией и Украиной опять повисли в воздухе. Формально, без учёта разнообразных международных договоров о признанных границах территориальное размежевание между Москвой и Киевом вернулось чуть ли не на момент распада СССР.



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